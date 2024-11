Yol ve can güvenliğini tehlikeye atan uygulama

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı sürücü vatandaşlarımız, geçtiğimiz Pazar günü İskele – Yonca Kavşağı arasındaki ana yolda karşılaştıkları fotoğraftaki araç ile ilgili görüşlerini bizlerle paylaşarak ülkemizde kötü olan yol güvenliğinin bu şekildeki uygulamalarla daha da kötüleştiğini savunarak sitemlerini dile getirdiler.

Fotoğrafta görülen aracın jeep ve SUV karışımı bir araç olduğunu ve arka kapısına sonradan bir trolli tarzı sandık eklendiğini ifade eden duyarlı vatandaşlarımız “Bu araç sürücüsünün yaptığı bu ekleme ülkemiz yolları için çok büyük bir tehlike arz ediyor. Neredeyse her 100 metrede bir çökme veyahut çukur bulunan yollarımızda bu arkaya takılan trolli tarzı sandık her an kopabilir” dediler.

Bu sürücümüzün büyük bir ihtimalle araç arkasına bu şekilde sandık monte edilmesinin yasak olduğunu bilmediğini belirten vatandaşımız “Bu sürücümüz hem taşıdığı köpek veyahut başka bir şeyin hem de diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye atmakta. İnşallah birilerinin başına bir şey gelmeden bu araç sürücüsü taşıdığı bu sandığı aracından çıkarır” diyerek sitemlerini ve endişelerini bizlerle paylaştı.