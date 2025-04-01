Aksa 1. Lig ekiplerinden Binatlı, sezonun ikinci devresinde oynanan 10 maçta elde ettiği 8 galibiyet ve 1 beraberlikle büyük çıkış yakaladı. Son 7 haftada oynadığı 7 maçı da kazanan Güzelyurt ekibi Binatlı, topladığı 25 puanla, ikinci devre 21 puan toplayan lig lideri Mormenekşe’nin 4 puan önünde ikinci devrenin lideri oldu.

19. haftada Vadili ile deplasmanda 1 – 1 berabere kalan Binatlı, o maçtan sonra puan kaybı yapmadı.

EN FAZLA GOL ATAN 2. TAKIM

İlk devre 13 puan toplayabilen Binatlı, ikinci devrede 10 maçta 25 puan toplarken, ikinci devrede attığı gollerle de dikkat çekiyor. Binatlı ilk devrede 23 gol atarken, ikinci devrede 10 maçta 25 gole ulaştı. 48 golle en çok gol atan 2. Takım oldu.

İKİNCİ DEVREDE KALESİNİ GOLE KAPATTI

Binatlı, savunmasını da geliştirdi. İkinci devrede oynadığı 10 maçta kalesinde sadece 8 gol gören Binatlı, ilk devrede kalesinde 31 gol görmüştü. İlk devreyi 13 puanla 13. sırada play out hattında tamamlayan Binatlı, 7 maçlık galibiyet serisinin de ardından 38 puana yükselip ve 9. sıraya kadar tırmanırken, play off hattını zorlamaya başladı.