Zamansız veda

Yakalandığı hastalık nedeniyle uzun süredir tedavi gören evli ve bir çocuk annesi avukat Feriha Uysal yaşama veda etti

Lefkoşa en renkli isimlerinden birini daha genç yaşta kaybetti.Evli ve bir çocuk annesi avukat Feriha Uysal, tedavi görmekte olduğu Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde dün sabaha karşı yaşamını yitirdi.Feriha Uysal’ın zamansız ölümü, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.Feriha Uysal’ın cenazesi dün saat 12.00’de Lefkoşa Kabristanlığında defnedildi.Renkli kişiliği ile, kısa hayatında herkes üzerinde derin izler bırakan Feriha Çağa Uysal, Yeni Bakış Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ufuk Çağa’nın kızı. Aynı zamanda deneyimli gazeteci Artun Çağa’nın da yeğeniydi.Kanser hastası olan ve bir süredir durumu ağırlaşan Feriha Çağa, avukatlık mesleğini icra etmekteydi.İlkokulu Şht. Ertuğrul, ardından BTMK ve lisede ise TMK'ni bitiren Feriha Hanım, 16 yaşında Londra'ya giderek burada dünyanın en iyi araştırma üniversitelerinden biri olan Queen Mary'de Barrister & Law eğitimini tamamladı. Okul dönemlerinde bale ve sporla ilgilendi. Ayrıca 3 yaşından itibaren ingilizce dersleri almaya başladı. Tuttuğunu koparan, ayağı yere sağlam basan başarılı bir avukat olarak biliniyor. Ali Erdener Uysal ile evli, bir kız çocuğu annesiydi.