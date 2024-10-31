Fermin Lopez için 500 milyon euroluk madde

Barcelona, Fermin Lopez’in sözleşmesinin 2028/2029 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

21 yaşındaki oyuncunun serbest kalma bedeli 500 milyon Euro olarak belirlendi.

2016'da Barcelona alt yapısına katılan Fermin Lopez, İspanya'nın Avrupa şampiyonu olan kadrosunda da yer almıştı. Geçen sezon Barcelona formasıyla çıktığı 42 maçta 11 gol kaydeden genç yıldız, bu sezon Barcelona ile 6 maçta gol veya asist üretemedi.

