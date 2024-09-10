Simon Aykut’a 242 suçlama yöneltildi

KKTC’deki eski Rum taşınmaz mallarını yasadışı kullandığı ve satışını gerçekleştirdiği gerekçesiyle tutuklanan Simon Aykut’un dünkü duruşmasında 242 suçlamayla karşılaştığı iddia edildi.



Fileleftheros ve diğer gazeteler, KKTC’de inşaat sektöründe faaliyet gösteren ve eski Kıbrıs Rum taşınmazlarını suiistimal ettiği iddia edilen “Duminka” şirketinin CEO’su Simon Aykut’a dün çıkarıldığı mahkemede 242 ayrı suçlama yöneltildiğini yazdılar.

Gazete, Aykut’un dünkü duruşmasında Güney Kıbrıs devletini temsil eden avukat Vasilis Bissas’ın Aykut aleyhine 242 suçlama yönelttiğini ve Aykut’un dava sonuçlanana kadar tutuklu kalması gerektiği tezini hukuk dayanaklara savunduğunu belirtirken davaya ilişkin bugüne kadar bilinmeyen bazı unsurların da dünkü duruşmada açığa çıktığını yazdı.

Dünkü duruşmada, Aykut’un tutuklanmasının hemen ardından ifadesi alınan özel şoförünün ve Aykut’un oğullarından bitiyle, Güney Kıbrıs’ta yapılması olası bir yatırım için görüşmeler gerçekleştiren Rum işadamı Savvos Kakkos’un ifadelerine yer verildiğini belirten gazete, Aykut’un şoförünün ifadesinde, “Duminka şirketinin büyük patronunun Simon Aykut olduğunu” söylediğinin mahkemede dile getirildiğini yazdı.

Rum İşadamı Kakkos ise ifadesinde özetle; Simon’un oğullarından Jack Afik’le Güney Kıbrıs’taki bir yatırım sebebiyle görüştüklerini ve Afik’in kendisine, büyük kısmı KKTC’deki eski Kıbrıs Rum taşınmazları üzerine inşa edilen “Ceasar Project” hakkında da bilgi verdiğini iddia etti.

Gazete, Rum Avukat Bissas’ın devamla, Aykut aleyhine yöneltilen suçlamaların ciddi olduğunu, Aykut’in kaçma ihtimalinin bulunduğunu, yasadışı faaliyetlerden elde edilen gelirin 43 milyon 500 bin Euro olduğunu ve 14 yıl hapis cezasına varabilecek suçların söz konusu olduğunu belirterek Aykut’un mahkumiyetinin devamını talep ettiğini aktardı.

Aykut’un avukatları Nikoletta Haralambidu ve Maria Neofitu’nun ise savunmalarında, Aykut’un Larnaka’da da evi bulunduğunu ve kaçma niyeti olmadığını, ayrıca 1 milyon Euro teminat ödemeye de hazır olduğunu belirterek, Aykut’un “Duminka” şirketiyle hiçbir ilişkisinin bulunmadığını ifade ettiler.

Aykut’un avukatlarının mahkemeye, KKTC makamlarından alınan ve söz konusu şirketin sahiplerinin, Aykut’un iki oğlunun olduğunu gösteren bir belgeyi de sunduklarını vurgulayan gazete, avukatların ayrıca, Aykut’un Rum Merkezi Cezaevinde saldırıya uğradığını ve sürekli tehdit altında bulunduğunu da belirttiler.

Gazete, üç yargıçtan oluşan heyetin Aykut’un tutukluluk halinin devamı konusundaki kararlarını 11 Eylül Çarşamba günü açıklayacaklarını, davanın ise 27 Eylül tarihinde görüşülmeye devam edileceğini aktardı.

Öte yandan Alithia gazetesi, diğer gazetelerden farklı olarak, Aykut’u iki Kıbrıslı Rum, bir Kıbrıslı Türk ve bir İsrailli avukatın temsil ettiği bilgisine yer verdi.

Gazete ayrıca, Rum polisinin, KKTC’deki eski Rum taşınmazlarının alım satımına ilişkin mahkemeye sunduğu dosyalardaki bilgileri, sosyal medya ve diğer mecralara verdiği ilanlarla topladığını yazdı.

Habere göre Rum Polisi Basın Subayı Hristos Andreu ise dün yaptığı açıklamada, KKTC’deki eski Kıbrıs Rum taşınmazlarına ilişkin kendilerine gelecek her türlü ihbar ve şikayeti incelemeye hazır olduklarını ifade etti.

Andreu, şu ana kadar 4 davanın yargıya taşındığını, 7 davanın daha ya tamamlanma ve yargıya sunulma ya da ileri aşamada olduklarını sözlerine ekledi.

