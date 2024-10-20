Mertdoğan Soyalan Kupası, Büyükkonuk’un

Mertdoğan Soyalan Gençler Grekoromen Güreş Müsabakaları’nda Büyükonuk İsmet Atlı Spor Kulübü birincilik kupasını kazandı.

Lefkoşa’da Rifat Şener Güreş Salonu’nda 20 Ekim 2024 Pazar günü yapılan müsabakalarda 4 kulüpten 28 güreşçi mücadele etti.

Müsabakalardan sonra birinci gelen takıma kupa ve dereceye giren güreşçilere madalya verildi.

TAKIM KLASMANI

1.Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü: 145 puan.

2.Umuda Yolculuk: 140 puan

3.Lefkoşa Güreş İhtisas Kulübü: 135 puan.

4.Lapta Türk Birliği: 20 puan.

SIKLETLER

55 kg: 1.Türkay Özdoğan (LGİK), 2.Efe Biten (LGİK)

60 kg: 1.Demir Özkarapınar (LGİK), 2.Ardacan Yılmaz (LTB).

63 kg: 1.Arda Mustafa Uçan (UY), 2.Ali Abuk (UY), 3.Ali Burhan (BİASK).

67 kg: 1.Kadir Azimov (UY), 2.Shervin Mohammedi (BİASK), 3.Mehmet Atar (BİASK)

72 kg: 1.Kerem Taş (UY), 2.Yusuf Ege Yıldız (BİASK).

77 kg: 1.Emin Arslan (BİASK), 2.Ahmet Efehan Özkurt (LGİK), 3.Mustafa Yavuz (UY), 4.Dinmurhamed Nauryzbay (UY).

82 kg: 1.Oğuzhan Şahin (BİASK).

87 kg: 1.Yahya Doğan (LGİK), 2.Yağız Tığ (BİASK), 3.Osman Can Karakuzu (UY).

97 kg: 1.Hacı Osman Koca (BİASK), 2.Nihat Hüseyinli (UY), 3.Yusuf Yürük (LGİK).

130 kg: 1.Talha Başaran (LGİK), 2.Eren İlkhan (BİASK), 3.İlker Kaya (UY), 4.Ahmet Kurtoğlu (BİASK).

