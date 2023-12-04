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İki motosikletli çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

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Girne-Karpaz anayolunda sağ şeride geçen motosiklet sürücüsü 27 yaşındaki Mübarek Karataş, karşıdan gelen 55 yaşındaki Jolley Wayne yönetimindeki motosikletli çarpıştı. Kazada Wayne hayatını kaybetti, Karataş ağır yaralandı

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İki motosikletli çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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Girne-Karpaz ana yolunun Yudi Dağı civarında iki motosikletli çarpıştı, 55 yaşındaki Jolley Wayne hayatını kaybetti, 27 yaşındaki Mübarek Karataş ağır yaralandı.
Kaza, dün 11.20’de Mübarek Karataş yönetimindeki 31 ANZ 318 plakalı motosikletin virajda yolun sağına geçmesi sonucu meydana geldi.
Girne - Karpaz ana yolu/ kuzey sahil yolunun Yudi Dağı mevkiinde seyreden 27 yaşındaki Mübarek Karataş, yönetimindeki 31 ANZ 318 plakalı motosikletle, Kaplıca istikametinden Yenierenköy’e doğru seyrettiği sırada gidişine göre sağa meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu, o esnada karşıda gelen, 55 yaşındaki Jolley Wayne yönetimindeki LD 306 plakalı motosikletle çarpışmıştı.
Kazada ağır yaralanan her iki motosiklet sürücüsü, Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak LD 306 plakalı motosiklet sürücüsü Jolley Wayne yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Ağır yaralı 31 ANZ 318 plakalı motosiklet sürücüsü Mübarek Karataş'ın tedavisi ise sürüyor.
 
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