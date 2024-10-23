Güreş Salonuna ekran yeniliği

Rifat Şener Güreş Salonu’na yerleştirilen ekranlar memnuniyet yarattı.

Kemal Bayraktar’ın başkanlığındaki KKTC Güreş Federasyonu’nun kullanımında olan tesiste yenilikler dikkat çekiyor.

Salona yerleştirilen ekranlarla, müsabakaları izleyenlere ve güreşçilere büyük kolaylık sağlandı.

Müsabaka cetvelinin ekrana yansımasıyla mindere çıkacak güreşçilerin sırası rahatça izlenebiliyor. Müsabakadaki güreşçilerin isimlerinin ve skorlarının ekranda görülmeleri de ayrı bir özellik taşıyor.

Yaz ayları dolayısıyla ara verilen minder güreşleri ekim ayında yoğunluk kazandı. Geriye kalan dört müsabakayla 2024 yılı programı sona erecek.

Müsabaka programı şöyle:

27 Ekim 2024 Pazar: Ali Akyüz Gençler Serbest Güreş Müsabakaları.

10 Kasım 2024 Pazar: Coşkun Doğan Gençler Serbest Güreş Müsabakaları.

17 Kasım 2024 Pazar: Nihat Arslan – Ali Çerkez Yıldızlar Serbest Güreş Müsabakaları.

8 Aralık 2024 Pazar: Fikri Kanlıçay – Mustafa Kanlıçay Yıldızlar Serbest Güreş Müsabakaları.

