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Hayata tutunamadı

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Hayata tutunamadı
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Mesarya bölgesinin hızla büyüyen köylerinden olan Dörtyol sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Dörtyol köyünün sevilen simalarından olan ve bir süreden beridir yakalandığı hastalıkla mücadele eden Elif Yiğen dün hayata tutunamayarak vefat etti.
Yiğen’in vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumenin cenazesi bugün kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Dörtyol Kabristanlığı’na defnedildi.
 
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