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Yürekler ağza geldi

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Yürekler ağza geldi
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ÜMİT ŞEYHUN
Lefkoşa’nın en işlek caddelerinden biri olan Mehmet Akif Caddesi üzerinde az önce meydana gelen trafik kazası yürekleri ağza getrdi.
Kumsal bölgesinin kuzey tarafındaki Mehmet Akif Caddesi üzerinden Başbakanlık Trafik Işıklarına doğru ilerleyen SD 120 plakalı araç sürücüsünün muhtemelen sara krizi geçirmesi sonucunda yaşanan kaza ucuz atlatıldı.

Bölgedeki görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre kaza, SD 120 plakalı aracın kuzey istikametine doğru ilerlediği sırada yaşadığı kriz neticesinde yoldan çıkarak önce yol kenarındaki bir aracın aynasına çarpması daha sonra ise kaldırıma çarparak park halindeki YF 426 plakalı araca çarparak durması sonucunda yaşandı.

Kaza sonucunda hafif şekilde yaralanan SD120 plakalı araç sürücüsü olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.
 
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