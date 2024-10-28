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Güneş, sevenlerini üzdü

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Güneş, sevenlerini üzdü
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Kuzey sahil şeridinin büyük yerleşim yerlerinden Esentepe sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Esentepe ve bölgenin sevilen siması Engin Güneş dün vefat etti.
Güneş’in vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumun cenazesi 28 Ekim 2024 bugün Esentepe Camisi’nde kılınan öğle namazından sonra Esentepe Mezarlığı’na defnedildi.
 
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