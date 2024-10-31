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Benli ailesi yasta

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Benli ailesi yasta
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Mesarya bölgesinin büyük köylerinden İnönü arka arkaya yaşanan vefatlarla sarsılmaya devam ediyor.
İnönü köyünün sevilen siması Zühre Zehra Benli dün vefat etti.
Benli’nin vefatı başta ailesi olmak sevenlerini yasa boğdu.
Merhumenin cenazesi bugün İnönü Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında İnönü Mezarlığı’na defnedildi.
 
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