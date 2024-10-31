Yılın Sporcusu Buse Savaşkan

KKTC MOK 2024 Olimpizm Ödüllerinin en üst düzey ödülü olan Yılın Sporcusu Ödülü’nün sahibi, Paris 2024 Olimpiyatları’nda kadınlar yüksek atlamada final yarışarak Olimpiyat 10.’su olan ve Kıbrıs Türk spor tarihinin en önemli başarısına imza atan Buse Savaşkan oldu.

Buse’ye ödül olarak Toyota Vitz marka araba verilirken, başarılı sporcuya ödülünü KKTC MOK Başkanı Dursun Koç ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar takdim etti.

