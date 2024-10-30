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112 yaşındaki Güllü nine, Cumhuriyet'in 101. yılına şahitlik etti

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Türkiye'de Gümüşhane’de yaşayan 112 yaşındaki Güllü Doğan, Cumhuriyet’in ilanını köylerine gelen kişilerden öğrendiğini belirterek, geçmişin zorluklarını ve yokluk içinde büyüdüklerini anlattı

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112 yaşındaki Güllü nine, Cumhuriyet'in 101. yılına şahitlik etti
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Gümüşhane'de yaşayan 112 yaşındaki Güllü Doğan, Cumhuriyet'in 101. yılına şahitlik etmekten mutluluk duyuyor.

İl merkezine bağlı Yukarıalıçlı köyünde 18 Mayıs 1912 tarihinde doğan, İnönü Mahallesi'ndeki 66 yaşındaki oğlu Hamit Doğan ile yaşayan Doğan'ın, 12 çocuğu ve 30 torunu bulunuyor.

Vefat eden eşi Çanakkale gazisi olan Güllü Doğan, Cumhuriyet'in ilan edildiğini köye gelen kişilerden öğrendiklerini söyledi.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Doğan, geçmişte yoksullukla büyüdüklerine işaret ederek, "Çocuklarımız çoktu. Şu an ki gibi bolluk yoktu. Az yerdik, elbise yoktu. Onun kurulduğunu başkalarından öğrendik." ifadesini kullandı.

Doğan, yaşanılanları sonradan öğrendiklerini dile getirerek, "Biz bir şey bilmiyorduk. Haberimiz yoktu, gelip anlatıyorlardı. Allah kuranlardan razı olsun." dedi.

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