Uluslararası topluma "KKTC'yi tanıyın" çağrısı

TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resepsiyon düzenlendi. Büyükelçi Serim, uluslararası toplumu KKTC’yi tanımaya; diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişkiler kurmaya davet etti

Türkiye Cumhuriyeti (TC) Lefkoşa Büyükelçiliği’nde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resepsiyon düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim ve eşi, Büyükelçilik 1. Müsteşarı Zerrin Kandemir, Büyükelçilik Askeri Ataşesi Albay Hüseyin Güder ve eşi konukları girişte karşılayarak, tebrik kabul etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dış temsilciliklere yolladığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na ilişkin mesajın okunmasıyla başlayan resepsiyon, Büyükelçi Serim'in konuşmasıyla devam etti.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim resepsiyonda yaptığı konuşmada uluslararası toplumu KKTC’yi tanımaya; diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişkiler kurmaya davet etti. Türkiye ve KKTC’nin her konuda komşularıyla yapıcı iş birliğine hazır olduğunu kaydeden Serim, komşularından da aynı yapıcı yaklaşımı göstermelerini beklediklerini söyledi.

“Türkiye, her zaman olduğu gibi, hak ve eşitlik mücadelesinde Kıbrıs Türk halkının yanında yer almaya; bu mücadelenin en anlamlı eseri KKTC devletinin daha da güçlenerek yoluna devam etmesine katkı sağlamaya devam etmektedir.” diyen Serim, “Türkiye Yüzyılı”nın şüphesiz Kıbrıs Türkü’nün de yüzyılı olacağını kaydetti.

KKTC’nin müreffeh bir devlet olarak uluslararası toplumda hak ettiği yerini alması için desteklerinin baki olduğuna vurgu yapan Serim, Ada’daki gerçeklere gözlerini kapamayan herkesin Ada’da iki ayrı devlet, iki ayrı halk olduğunu kabul ettiğini, Birleşmiş Milletler'in de federasyon modeline dair ortak zemin olmadığını artık resmen kayda geçirdiğini belirtti.

Serim, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin kabulü ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesinin, adada kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümün ve dolayısıyla Doğu Akdeniz’deki istikrarın anahtarı olacağına işaret ederek, şunları söyledi:

“Bu çerçevede, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın defaatle vurguladıkları üzere; uluslararası toplumu KKTC’yi tanımaya; diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişkiler kurmaya davet ediyoruz.

Türkiye de, KKTC de, her konuda komşularıyla yapıcı işbirliğine hazırdır. Komşularımızdan da aynı yapıcı yaklaşımı göstermelerini bekliyoruz.

Hangi oyunlar oynanırsa oynansın, hangi yaptırımlar ve izolasyonlar uygulanırsa uygulansın, bizlerin, bu toprakların müreffeh geleceğini inşa etmekten asla vazgeçmeyeceğimizin altını çizmek istiyorum.”

Büyükelçi Serim, “Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’i ilan ederken Türkiye Cumhuriyeti için vurguladığı gibi, KKTC de mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır.” dedi.

Büyükelçi Serim’in konuşmasının ardından Cumhuriyet’in 101. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan videonun gösterimi yapıldı, Cumhuriyet Bestesi bayraklar eşliğinde dinlendi.

Resepsiyon, Güvenlik Kuvvetleri Bandosu’nun performansıyla devam etti.