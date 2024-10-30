İspanya'yı sel vurdu: 62 ölü

İspanya'yı vuran sel felaketinde can kaybı artıyor. Ülkenin güneyinde ve doğusunda etkili olan selde hayatını kaybedenlerin sayısı 62’ye yükseldi. Bölgedeki sel felaketinin, 1996 yılından bu yana yaşanan en büyük sel felaketi olduğu kaydedildi

İspanya'da şiddetli yağışın neden olduğu sellerde ölenlerin sayısı 62'ye yükseldi.İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, son iki gündür ülkenin doğu ve güney bölgelerini etkisi altına alan şiddetli yağış ve fırtınanın neden olduğu sel ve su baskını riskinin devam etmesinden dolayı, vatandaşlara "tedbiri elden bırakmayın" çağrısı yaptı.İspanyol basını, ülkedeki 17 özerk bölgeden 10'unda şiddetli hava koşulları uyarılarının yapıldığını belirtti. Popüler tatil yerleri olan Endülüs, Murcia ve Valensiya'nın hava koşullarından en fazla etkilenen bölgeler arasında olduğu kaydedildi.Ülkede yoğun yağışların yanı sıra dolu ve şiddetli rüzgarların da görüldüğü belirtildi. Fırtına, nehirlerin taşmasına; sokakların, evlerin ve arazilerin sular altında kalmasına neden oldu. Araç ve ağaçların sel sularında sürüklendiği bildirildi.El País gazetesi, güneydoğudaki Albacete bölgesinde altı kişinin kayıp olduğunu bildirirken, Valensiya bölgesinde de bir kamyon şoförüne ulaşılamadığı kaydedildi.BİR GÜNDE 1 AYLIK YAĞIŞValensiya özerk bölgesinin başkanı Carlos Mazón, hayatını kaybedenlerden bazılarının cesedine ulaşıldığını doğrularken, kurbanların aileleri bilgilendirilene dek yetkililerin daha fazla ayrıntı veremeyeceğini belirtti. Mazón, "daha önce görülmemiş bir durumla karşı karşıya olduklarını" ifade ederken, İspanyol basını kimi bölgelere bir günde bir aylık yağışın düştüğünü bildirdi.İspanya hükümetinin oluşturduğu kriz komitesi dün fırtınalarla mücadele yollarını görüşmek amacıyla toplandı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, X hesabından yaptığı açıklamada, kayıp kişilere ve fırtınanın yol açtığı tahribata dair haberleri "endişeyle yakından takip ettiğini" ifade ederken vatandaşları yetkililerin tavsiyelerine uymaya çağırdı.Diğer yandan olumsuz hava şartlarından en çok etkilenen Valensiya'daki yerel yönetim yetkilileri bölgede tüm demir yolu ulaşımının durdurulduğunu açıkladı.Valensiya başta olmak üzere Kastilya-La Mancha, Endülüs ve Mursiya bölgelerinin büyük bölümünde eğitime ara verilirken spor müsabakaları da ertelendi.Ayrıca Valensiya, Teruel, Cuenca, Albacete, Granada ve Malaga kentlerinde birçok ilçede yol ve köprülerin çökmesinden dolayı kara yolu ulaşımı da kısıtlı yapılıyor.Bazı ilçelerde selden ve su baskınından kaçan vatandaşların alışveriş merkezlerine sığındığı, buralardaki kişilere yardım ulaştırılmaya çalışıldığı bilgisi paylaşıldı.Kurtarma ve yardım çalışmalarına polis, jandarma, itfaiye, sivil yardım kurumları dışında askeri birlikler de katılıyor.