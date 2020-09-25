Neşet Ertaş'ın hayatımıza dokunan sözleri

Abdallık kültürünün son büyük temsilcisi olan, zamanında “Devlet Sanatçısı” unvanını geri çeviren Neşet Ertaş, 2012 yılında hayata gözlerini yumsa da bıraktığı eserlerle halen daha birçoğumuzun hayatına dokunmayı başarıyor.

Gelenekten gelen türküleri kendine has üslubuyla icra eden, ‘Bozkırın Tezenesi’, ‘Türkülerin Babası’, ‘Anadolu Efsanesi’ ve ‘Abdal Müzisyen’ gibi lakaplarıyla da bilinen Neşet Ertaş, ölüm yıl dönümünde unutulmadı.



Neşet Ertaş ölüm yıl dönümünde kendi sözleriyle anılıyor.



İşte Neşet Ertaş’ın hayatıyla ilgili bilgiler ve sosyal medyada en çok paylaşılan Neşet Ertaş sözleri… 1. “Kadın insandır. Biz erkekler ise insanoğlu.” 2. “Güneşe gülle at, karartır mı hiç? Allah sevmediğini yaratır mı hiç? İnsan olan insan darıltırmı hiç? Haksızlık haksızın özünden olur.” 3. “Seviştiğimde mutlu olurum, sevgisiz imanı nasıl bulurum, böyle inandım böyle bilirim, sevişmek ibadettir sevgi imandır.” 4. “Zehidem, kurban olam, ne olacak halım? Gene bir laf duydum, büküldü belim.” 5. “Cahildim, dünyanın rengine kandım. Hayale aldandım, boşuna yandım.” 6. “Nerde bir türkü söyleyen görürsen korkma yanına otur. Çünkü kötü insanların türküleri yoktur!” 7. “Can yakıp da kalp kıɾma. Senin de gül benzin solacak biɾ gün. Heɾ canlının kalbi Allah’a bağlı. Heɾkes ettiğini bulacak biɾ gün.” 8. “İlimsizlik bilgisizlik yüzünden. Cehalet hoɾtlayıp çıkaɾ mı çıkaɾ. Sevgisizlik saygısızlık yüzünden İnsan insandan bıkaɾ mı bıkaɾ.” 9. “Nice sultanları tahttan indirdi / Nicesinin gül benzini soldurdu / Nicelerin gelmez yola gönderdi / Bir ayrılık bir yoksuzluk biri de ölüm” 10. “Darda kaldım diye umutsuz olma, Yok iken dünyayı var eden vardır.” 11. “Ne söyleyim şu dünyanın haline dağlar ayrı ayrı, çöl ayrı ayrı, şu insanlar bölüşmüşler dünyayı Hudut ayrı ayrı yol ayrı ayrı” 12. “Kendi kendisinden utanmayan, yeryüzünde hiç kimseden utanmaz.” 13. “Gönül kimi severse, aşk onda güzeldir.” 14. “Gel sevelim, sevileni seveni sevgisiz suratlar gülmüyor canım, nice gördüm dizlerini döveni, giden ömür geri gelmiyor canım.” 15. “Ahu gözlerini sevdiğim dilber, sana bir sözüm var diyemiyorum.” 16. “Denizi seyretmek gibidir bozkırda gökyüzünü seyretmek.” 17. “Ağla sazım ağlanacak zamandır.” 18. “Kendini bilen bilmeyenin kusuruna bakmaz!” 19. “Şeytanca hiçbir şey çalmadım, hırsızlamadım. Ne aldımsa, ne verdimse aşk ile aldım, aşk ile verdim karşımdakine.” 20. “Gurbette olanların hiç biri mutlu değil ben mutluyum diyene rastlayamazsın. Neden? Gurbet herkesin içinde taş gibidir.”