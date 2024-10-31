Biden, Hristodulidis ile Beyaz Saray'da görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.

ABD Başkanı Biden ile Rum lider Hristodulidis, görüşme öncesinde basın mensuplarına gündeme ilişkin kısa bir değerlendirme yaptı.

Biden, ABD ile GKRY'nin "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı" karşısında ve Gazze'ye insani yardımlar konusunda birlikte hareket ettiğini söyledi ve Hristodulidis'e katkısı dolayısıyla teşekkür etti.

Biden, açıklamaları içerisinde "gelecekte, yeniden birleşmiş bir Kıbrıs ihtimali konusunda halen optimist olduğunu" dile getirdi.

Rum lider Hristodulidis ise savunma ve enerji gibi kritik alanlardaki işbirliği ve desteği için Biden'a teşekkür etti.

Gazze'ye insani yardımlar gönderilmesi işlemlerinde sürece katkı verdiklerini ve bunu sürdüreceklerini söyleyen Hristodulidis, Ukrayna konusunda ise "tarihin doğru tarafında durmaya devam edeceklerini" belirtti.