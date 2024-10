KITOB'un Başkanı yeniden Çağıner

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği 35. Olağan Genel Kurulu birlik başkanlığına yeniden Dimağ Çağıner seçildi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Olağan Genel Kurul’da Yönetim Kurulu da belirlendi.

Yönetim Kurulu listesi şöyle:

“I. GRUP: 5 ve 4 yıldızlı oteller, 1. sınıf tatil köyleri ve sağlıklı yaşam otelleri ile butik otelleri temsilen beş asil, iki yedek üye;

Umut Gürtunç (The Korineum Golf & Beach Resort, Butik O.)

Ercan Turhan (Les Ambassadeurs Hotel, Butik Otel)

Tunç Şirintuna (The Colony Hotel, 5 Yıldız)

Süleyman Kansu (Salamis Bay Conti Resort Hotel, 5 Yıldız)

Alper Pınar (Merit Park Hotel, 5 Yıldız)

1. Yedek: Mehmet Mülayim (Concorde Tower Hotel, 5 Yıldız)

2. Yedek: Mehmet Eminsoy (Pia Bella Hotel, 4 Yıldız)

II.GRUP: 3, 2 ve 1 yıldızlı oteller, özel belgeli oteller ve 2. sınıf tatil köyleri ile turistik bungalovlar ve apart otelleri temsilen beş asil, iki yedek üye;

Ercan Otçuoğlu (Altınkaya Hotel, 2.Sınıf Tatil Köyü)

Gülten Aşık Aytaç (Almond Holiday Village, Turistik Bungalov)

Erhan Özerden (Olive Tree Hotel, 3 Yıldız)

Fethi Özboğaç (Lapida Hotel, 2 Yıldız)

Niyazi Beydağlı (Denizkızı Hotel, 3 yıldız)

1. Yedek: Erkan Yeşilpınar (Bellapais Garden, Özel Belgeli)

2. Yedek: Buse Çelebi (Çelebi Garden, 2 Yıldız)

Disiplin Kurulu:

Çiğdem Özerçay (Atlantis Hotel)

Turgay Çağer (Rose Gardens Hotel)

Yayın Dalgıç (Mimoza Hotel)

Yedek: Ahmet Genç (Kaplıca Hotel),

Yedek: Ahmet Ratip ( Güneş Hotel)

Denetim Kurulu:

Eylül Özbilen (Grand Pasha Hotel, 5 Yıldız)

Ali Çaluda (Bare Hill H.V.)

Hilmi Birinci (Büyük Anadolu Hotel)

Yedek:Afet Berhas (Tervetoula Hotel)

Yedek: Samiye Kilim (Sempati Hotel)”