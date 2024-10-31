Sağlık Bakanı’nı polise şikayet

HP Genel Başkanı Özersay, Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde yaşanan mamalara alkol karıştırılması olayı ile ilgili, Sağlık Bakanı'nın polis soruşturmasına dahil edilmesi için bugün polise başvurduğunu açıkladı

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde yaşananlara ilişkin Sağlık Bakanı hakkında polise şikayet dilekçesi verdiklerini duyurdu.

Özersay, yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı’nın da adli soruşturmaya dahil edilmesi için dün Polis Genel Müdürlüğü’ne başvurduklarını kaydetti.

Hemşireler ve Ebeler Sendikası tarafından konu hakkında yapılan açıklamaya dikkat çeken Özersay, “Bu sağlık skandalında ailelere bilgi verilmemiş olması, olayın uzun süre gizlenmiş olması, hemşireler aileleri aramak istemesine rağmen buna Sağlık Bakanlığı'nın izin vermemiş olması adli soruşturma gerektiren bir husustur. Fasıl 154 Ceza Yasa'mıza göre suça ortak olmaya uzanabilecek bir boyutu olabilir, polis tarafından soruşturulması gerekir. Sağlık Bakanı da bu soruşturmaya dahil edilmeli ve polis tarafından soruşturulmalıdır.” dedi.

“Ailelere bilgi verilmemiş olması ve ailelerin olayı basından öğrenmiş olmasının suçu gizlemeye ve olayı örtmeye dönük bir çaba olabileceğini” savunan Özersay, “Bu polis soruşturmasının önünü açmak için Sağlık Bakanı ilk günden istifa etmeliydi. En azından şimdi bu şikayetimiz ve sendikanın açıklaması ertesinde istifa etmelidir. Bu konuda herkes sesini yükseltmelidir.” ifadelerini kullandı.

Özersay, bu türden olayların tekrar edilmemesi isteniyorsa caydırıcılık için, sadece sağlık çalışanlarının değil sağlık organizasyonundan ve sağlık yönetiminden sorumlu olan siyasilerin de hesap verebilirlik ilkelerine uygun hareket etmesinin sağlanması gerektiğini belirtti.