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Yeniboğaziçi'nde güzel işler devam ediyor

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Yeniboğaziçi'nde güzel işler devam ediyor
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AKSA 1. Lig ekibi Yeniboğaziçi, maçlarını oynadığı Osman Ergün Mehmet Stadı’ndaki tadilat ve yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son yapılan çalışmada, sahanın etrafını çevreleyen toprak zeminin üzerine beton dökümü gerçekleştirildi. Kulüp Başkanı İbrahim Özişleyen ve yöneticileri, gün boyu işin başında bulunarak çalışmaları yakından takip ettiler. Başkanlığa seçildiği günden itibaren yönetimi ile birlikte yaptığı akılcı çalışmalarla fark yaratan Başkan Özişleyen; “Kalıcı yatırımlar yapmaya devam edeceğiz" diyerek kulübün geleceği için önemli adımlar atmaya devam edeceklerinin de sinyallerini verdi.
 
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