Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde iş ahlakının her geçen gün bozulduğunu iddia ederek son zamanlarda yaşadıkları bazı olayları bizlerle paylaşarak isyanlarını dile getirdiler.

Vatandaşlarımız “1 değil 2 değil 3 değil sadece 1 marka da değil. Yahu ne zaman bu kadar sahtekar olduk. Ne zaman paraya bu kadar tutsak olduk.. Ne kadar basit, ne kadar garip.” diyerek bazı işletmelerin sahtekarlığı alışkanlık haline getirdiğini iddia ettiler.

“Gidip bir paket kömür alıyorsun, içinden çakıl taşı çıkan paketler çıkmayanlardan fazla. Bu kömürlerin paketlendiği depoları kontrol etseler mutlaka çakıl taşı yığınlarını da bulacaklar. E ayıp yahu..” diyen vatandaşlarımız, ülkemizde sahtekarlığın her alanda kendini gösterdiğini ifade ettiler.

Kömür yerine paketin içine çakıl taşı koymanın resmen tüketiciye yapılmış bir hakaret olduğunu söyleyen vatandaşlarımız, bu konuda yetkilileri göreve davet ettiler.

