Pınarbaşı, Gönyeli Spor Kulübüne kapılarını açtı

Gökhan KUZU
Sahası bakıma alınan Süper Lig ekibi Gönyeli’nin imdadına Pınarbaşı Çınar Spor Kulübü yetişti. Sahasını yıllar sonra yeniden çimlendirme yapan Pınarbaşı Çınar Spor Kulübü, sahasını Gönyeli sahasının bakım süresince Gönyeli takımını antrenmanları için kullanıma sundu.
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