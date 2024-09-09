Gözler Yeni Maaşlarda

Mayıs-Ağustos arasındaki periyotta belirlenen yüzde 19.19 oranındaki hayat pahalılığının, Eylül ayı itibarıyla kamu maaşlarına yansıtılması gerekiyor. Söz konusu oranın asgari ücrete yansıtılması durumunda yeni asgari ücretin net 35 bin 180 TL olması bekleniyor

KKTC İstatistik Kurumu, Ağustos ayı “hayat pahalılığı” oranlarını açıkladı. Mayıs-Ağustos arasındaki periyotta resmi olarak belirlenen %19.19 oranındaki hayat pahalılığının, “hazırlanan yasa” gereği, Eylül ayı itibarıyla kamu maaşlarına yansıtılması gerekiyor. Ekonomik kriz nedeniyle, bu yıl maaşlara üç kez artış verilmesi için yasal değişiklik yapılmıştı.

Mali yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterli kaynağı olmayan Maliye’nin, yeni artışları maaşlara yansıtma konusunda oldukça zorlanacağı belirtiliyor. Siyaset çevreleri, “UBP’deki Genel Kurul dolayısıyla iç borçlanma yoluyla kaynak yaratılarak artışların mutlaka yapılacağına” işaret ediyor. Ancak, aynı beklenti asgari ücret için oluşmuş değil. Geçtiğimiz ay “aniden alevlenen” asgari ücret konusu, devlet yetkilileri, iş insanları ile sendikaları karşı karşıya getirmişti. İşçi tarafı “en az hayat pahalılığı” oranında artış beklerken, işveren tarafı bunu vermeyeceğini saklamıyor.

40 BİNİ GEÇMESİ GEREKİYOR

Hükümet yetkilileri yeni asgari ücret için hayat pahalılığının açıklanmasını beklediklerini söylerken, oranların belli olmasının ardından Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun bugünlerde toplanması gerekiyor. Ancak, iş çevreleri, bu artış döneminin “pas” geçilmesini isterken, Genel Kurul dolayısıyla bunun neredeyse imkansız olduğu iddia ediliyor. Memura verilmesi gereken hayat pahalılığı oranı artış asgari ücrete yansıtılırsa; brüt asgari ücret 40 bin 437 liraya; net asgari ücret de 35 bin 180 liraya çıkacak.