Yenicami'de 4 futbolcu kadro dışı

Aksa Süper Ligin siyah beyazlı başkent ekibi Yenicami’de son haftalarda alınan kötü sonuçlar sonrasında Yenicami Yönetim Kurulu bazı futbolcuları disiplinsiz tavırları nedeniyle kadro dışı bırakma kararı aldığını duyurdu.

Yenicami Kulübü aldığı kararı şöyle duyurdu:

Değerli kamuoyu,



30.10.2024 tarihinde gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde;

Kulüp yöneticilerine ve hocalara takınılan disiplinsiz tavırları nedeni ile İdris Yekli, Yasin Açıkel, Fikret Yağcıoğlu ve Mahmut Amasyalı'nın kadro dışı kalmalarına karar verilmiştir.

Adı geçen futbolcuların hal ve tavırları takıma faydalı olacak şekilde gelişmesi durumunda yönetim kurulunun alacağı karar baki olacaktır.



Saygılarımızla,

Yenicami A.K Başkan ve Y.K

