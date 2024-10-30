banner913
banner932
İspanya'yı sel vurdu: 62 ölü
İspanya'yı sel vurdu: 62 ölü
46 0
112 yaşındaki Güllü nine, Cumhuriyet'in 101. yılına şahitlik etti
112 yaşındaki Güllü nine, Cumhuriyet'in 101. yılına şahitlik etti
22 0
 
Gençler tek attı 3 aldı
Gençler tek attı 3 aldı
26 0
İsias Otel raporu...
İsias Otel raporu...
116 0
Sağlık Bakanlığı, tedavi gören 6 bebeğin durumlarının stabil olduğunu açıkladı
Sağlık Bakanlığı, tedavi gören 6 bebeğin durumlarının stabil olduğunu açıkladı
25 0
“İnşaat İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü” Resmi Gazete’de yayımlandı
“İnşaat İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü” Resmi Gazete’de yayımlandı
28 0
Türkiye Cumhuriyeti 101 yaşında
Türkiye Cumhuriyeti 101 yaşında
24 0
banner1059

Yenicami'de 4 futbolcu kadro dışı

banner1020

banner1045
Yenicami'de 4 futbolcu kadro dışı
banner971
Aksa Süper Ligin siyah beyazlı başkent ekibi Yenicami’de son haftalarda alınan kötü sonuçlar sonrasında Yenicami Yönetim Kurulu bazı futbolcuları disiplinsiz tavırları nedeniyle kadro dışı bırakma kararı aldığını duyurdu.
Yenicami Kulübü aldığı kararı şöyle duyurdu:
Değerli kamuoyu,

30.10.2024 tarihinde gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde;
Kulüp yöneticilerine ve hocalara takınılan disiplinsiz tavırları nedeni ile İdris Yekli, Yasin Açıkel, Fikret Yağcıoğlu ve Mahmut Amasyalı'nın kadro dışı kalmalarına karar verilmiştir.
Adı geçen futbolcuların hal ve tavırları takıma faydalı olacak şekilde gelişmesi durumunda yönetim kurulunun alacağı karar baki olacaktır.

Saygılarımızla,
Yenicami A.K Başkan ve Y.K
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.