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Gönyeli Takımsal Yaz Darts Ligi’nde şampiyon belirlenecek

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Gönyeli Takımsal Yaz Darts Ligi’nde şampiyon belirlenecek
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Gökhan Kuzu
Gönyeli Darts Birliği tarafından organize edilen Gönyeli Darts Birliği 5’li Takımsal Yaz Darts Ligi’nde son haftaya girildi. 21 Ekim 2024 Pazartesi akşamı oynanacak olan son maçların ardından ödül töreni gerçekleştirilecek. Ödül törenine Gönyeli Alayköy Belediye başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Gönyeli SK başkanı Sinem Baştaş ve sponsorlardanArden Gıda direktörleri Mustafa Ahmet Raşit ile Gizem Ahmet Raşit ve KKDF başkanı katılacak. Gönyeli Darts Birliği 5’li Takımsal Yaz Darts Ligi’nde son haftaya Gönyeli DartsArden Gıda ile Gönyeli Alayköy Belediyesi, aynı puanla ilk 2 sırada girdiler.
 
GÖNYELİ DARTS BİRLİĞİ 5'Lİ TAKIMSAL YAZ DARTS LİGİ PUAN DURUMU
         TAKIMLAR                 O       G       B       M      A       Y       P       AV
1       Gönyeli D.Arden Gıda  9       8       0       1       141   84     24     57
2       Gönyeli-Al.Belediyesi   9       8       0       1       137   88     24     49
3       Erciyes Tesisatcılık       9       5       0       4       123   100   15     23
4       Yönlüer Lastik Servisi  9       5       0       4       115   110   15     5
5       Güzelyurt Darts Birliği 9       1       0       8       86     137   3       -51
6       Gülenler İnşaat             9       0       0       9       71     154   0       -83
                                               54     27     0       27     673   673   81     0
10. HAFTA MAÇLARI Programı (21.10.2024)
GÖNYELİ DARTS-ARDEN GIDA -ERCİYES TESİSATCILIK  
YÖNLÜER LASTİK SERVİSİ        -GÖNYELİ-ALAYKÖY BELEDİYESİ
GÜLENLER İNŞAAT-GÜZELYURT DARTS BİRLİĞİ     
 
 
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