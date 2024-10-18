Gönyeli Takımsal Yaz Darts Ligi’nde şampiyon belirlenecek

Gökhan Kuzu

Gönyeli Darts Birliği tarafından organize edilen Gönyeli Darts Birliği 5’li Takımsal Yaz Darts Ligi’nde son haftaya girildi. 21 Ekim 2024 Pazartesi akşamı oynanacak olan son maçların ardından ödül töreni gerçekleştirilecek. Ödül törenine Gönyeli Alayköy Belediye başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Gönyeli SK başkanı Sinem Baştaş ve sponsorlardanArden Gıda direktörleri Mustafa Ahmet Raşit ile Gizem Ahmet Raşit ve KKDF başkanı katılacak. Gönyeli Darts Birliği 5’li Takımsal Yaz Darts Ligi’nde son haftaya Gönyeli DartsArden Gıda ile Gönyeli Alayköy Belediyesi, aynı puanla ilk 2 sırada girdiler.



GÖNYELİ DARTS BİRLİĞİ 5'Lİ TAKIMSAL YAZ DARTS LİGİ PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1 Gönyeli D.Arden Gıda 9 8 0 1 141 84 24 57

2 Gönyeli-Al.Belediyesi 9 8 0 1 137 88 24 49

3 Erciyes Tesisatcılık 9 5 0 4 123 100 15 23

4 Yönlüer Lastik Servisi 9 5 0 4 115 110 15 5

5 Güzelyurt Darts Birliği 9 1 0 8 86 137 3 -51

6 Gülenler İnşaat 9 0 0 9 71 154 0 -83

54 27 0 27 673 673 81 0

10. HAFTA MAÇLARI Programı (21.10.2024)

GÖNYELİ DARTS-ARDEN GIDA -ERCİYES TESİSATCILIK

YÖNLÜER LASTİK SERVİSİ -GÖNYELİ-ALAYKÖY BELEDİYESİ

GÜLENLER İNŞAAT-GÜZELYURT DARTS BİRLİĞİ



