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İskele bir çınarını daha kaybetti

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İskele bir çınarını daha kaybetti
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İskele sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Civisilli olup uzun yıllardan beridir İskele’de yaşamını sürdüren Baykan Ertunalı bugün vefat etti.
Ertunalı’nın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Baykan Ertunalı’nın cenazesi, yarın İskele’de kılınacak olan cenaze namazına müteakip İskele Kabristanlığı’na defnedikecek.
 
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