Badmintoncular Milli Takım için kapıştı

Badmintoncular, 17 Yaş Altı Milli Takımı Belirleme Turnuvası’nda yarıştı.
Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yapılan seçme organizasyonunda 2006 ve 2007 doğumlu sporcular mücadele verdi.
5 kategoride oynanan maçların tek bayanlar grubunda İzgi Mertdin birinci, Rabia Kadiroğulları ikinci, SevimnazÇiftlikağası üçüncü oldu; İncinazÜngüder dördüncü sırayı aldı.
Tek erkeklerde Salih Doğu Öztürk birinci geldi. Bu kategoride Emre Erçelik ikinci, Hüseyin Şahali üçüncü, Başar Kuzel dördüncü oldu.
Çiftler mücadelesinden çift bayanlarda Rabia Kadiroğulları/SevimnazÇiftlikağası, çift erkeklerde Salih Doğu Öztürk/Hüseyin Şahali, karışık çiftlerde de İzgi Mertdin/Emre Erçelik ikilisi birinciliklerin sahibi oldu.
17 Yaş Altı Sonuçları:
TEK ERKELER:
Salih Doğu Öztürk
Emre Erçelik
Hüseyin Şahali
Başar Kuzel
TEK BAYANLAR:
1. İzgi Mertdin
2. Rabia Kadiroğluları
3. SevimnazÇiftlikağası
4. İncinazÜngüder
ÇİFT ERKEKLER:
1.Salih Doğu Öztürk – Hüseyin Şahali
2. Aral Polili – Başar Kuzel
ÇİFT BAYANLAR:
1. Rabia Kadiroğluları – SevimnazÇiftlikağası
2. Nilgün Akbulut – AndreeaÖdel
KARIŞIK ÇİFTLER:
İzgi Mertdin – Emre Erçelik
Ayşegül Şanverdi– Adnan Budak
Meryem Nur Çakmak – Cafer Akbıçak
İncinazÜngüder – Seyit Seçkiner
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