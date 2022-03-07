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Badmintoncular Milli Takım için kapıştı

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Badmintoncular Milli Takım için kapıştı
Badmintoncular, 17 Yaş Altı Milli Takımı Belirleme Turnuvası’nda yarıştı.
Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yapılan seçme organizasyonunda 2006 ve 2007 doğumlu sporcular mücadele verdi.
5 kategoride oynanan maçların tek bayanlar grubunda İzgi Mertdin birinci, Rabia Kadiroğulları ikinci, SevimnazÇiftlikağası üçüncü oldu; İncinazÜngüder dördüncü sırayı aldı.
Tek erkeklerde Salih Doğu Öztürk birinci geldi. Bu kategoride Emre Erçelik ikinci, Hüseyin Şahali üçüncü, Başar Kuzel dördüncü oldu.
Çiftler mücadelesinden çift bayanlarda Rabia Kadiroğulları/SevimnazÇiftlikağası, çift erkeklerde Salih Doğu Öztürk/Hüseyin Şahali, karışık çiftlerde de İzgi Mertdin/Emre Erçelik ikilisi birinciliklerin sahibi oldu.
17 Yaş Altı Sonuçları:
TEK ERKELER:                                                                        
Salih Doğu Öztürk                                                              
Emre Erçelik
Hüseyin Şahali
Başar Kuzel
 TEK BAYANLAR:
      1. İzgi Mertdin
      2. Rabia Kadiroğluları
      3. SevimnazÇiftlikağası
4. İncinazÜngüder
ÇİFT ERKEKLER:   
        1.Salih Doğu Öztürk – Hüseyin Şahali
        2. Aral Polili – Başar Kuzel
ÇİFT BAYANLAR:     
      1. Rabia Kadiroğluları – SevimnazÇiftlikağası
      2. Nilgün Akbulut – AndreeaÖdel
KARIŞIK ÇİFTLER:
İzgi Mertdin – Emre Erçelik
Ayşegül Şanverdi– Adnan Budak
Meryem Nur Çakmak – Cafer Akbıçak
İncinazÜngüder – Seyit Seçkiner
 
 
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