Badmintoncular Milli Takım için kapıştı

Badmintoncular, 17 Yaş Altı Milli Takımı Belirleme Turnuvası’nda yarıştı.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yapılan seçme organizasyonunda 2006 ve 2007 doğumlu sporcular mücadele verdi.

5 kategoride oynanan maçların tek bayanlar grubunda İzgi Mertdin birinci, Rabia Kadiroğulları ikinci, SevimnazÇiftlikağası üçüncü oldu; İncinazÜngüder dördüncü sırayı aldı.

Tek erkeklerde Salih Doğu Öztürk birinci geldi. Bu kategoride Emre Erçelik ikinci, Hüseyin Şahali üçüncü, Başar Kuzel dördüncü oldu.

Çiftler mücadelesinden çift bayanlarda Rabia Kadiroğulları/SevimnazÇiftlikağası, çift erkeklerde Salih Doğu Öztürk/Hüseyin Şahali, karışık çiftlerde de İzgi Mertdin/Emre Erçelik ikilisi birinciliklerin sahibi oldu.

17 Yaş Altı Sonuçları:

TEK ERKELER:

Salih Doğu Öztürk

Emre Erçelik

Hüseyin Şahali

Başar Kuzel

TEK BAYANLAR:

1. İzgi Mertdin

2. Rabia Kadiroğluları

3. SevimnazÇiftlikağası

4. İncinazÜngüder

ÇİFT ERKEKLER:

1.Salih Doğu Öztürk – Hüseyin Şahali

2. Aral Polili – Başar Kuzel

ÇİFT BAYANLAR:

1. Rabia Kadiroğluları – SevimnazÇiftlikağası

2. Nilgün Akbulut – AndreeaÖdel

KARIŞIK ÇİFTLER:

İzgi Mertdin – Emre Erçelik

Ayşegül Şanverdi– Adnan Budak

Meryem Nur Çakmak – Cafer Akbıçak

İncinazÜngüder – Seyit Seçkiner



