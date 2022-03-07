Bir yol ayrımı da Gençler Birliği'nden

Birinci Ligde ikinci devrede istikrarsız bir grafik çizen Larnaka Gençler Birliği'nde teknik direktör Salih İnce ile yollar ayrıldı. Konu ile ilgili olarak Larnaka Gençler Birliği yönetim kurulundan şu açıklama yapıldı: "Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü Yönetim Kurulumuz yapmış olduğu toplantıda AKSA 1. ligde mücadele eden Futbol A takımı teknik heyeti ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. Teknik Heyetimize kulübümüze ve futbol takımımıza bugüne kadar yaptıkları katkılar için teşekkür ederiz."
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