"Hedef tahtasına beni koydular"

Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Holguín’i “muhalif cepheleri kışkırtmak ve kendisini hedef tahtasına koymakla” suçladı ve Holguín’in yetkisini aşan" temaslarından rahatsız olduklarını vurguladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın başarılı bir kişi olmasına rağmen, "yetkisini aşan" temaslarından rahatsız olduklarını ve rahatsızlıklarını gereken yerlere ilettiklerini kaydetti.

Yeni bir müzakere sürecinin ortak zemin varsa başlayabileceğini, bunun olmadığını gördüğü için Holguin’in çerçeve dışına çıktığını belirten Tatar, "görev ve yetkilerinin dışındaki bu hareketin hiç hoş olmadığını" söyledi.

Tatar, KKTC’nin ortaya koyduğu ve Türkiye’nin desteklediği siyasi değişikliğe karşı alınan tavrın hoş olmadığını da vurguladı.

Tatar, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi María Angela Holguín’in 3’lü görüşme teklifini reddetmesi üzerine kendisine gelen eleştirilere şu sözlerle yanıt verdi:

“Türkiye’ye yüklenmiyorlar, Tatar kaçtı diyorlar… Tatar yalnız değildir”

Ersin Tatar, “Ben bu siyasetin her aşamasını Türkiye ile birlikte değerlendiriyorum” dedi.

BRT’de Levent Kutay’ın sunduğu programa katılan Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi María Angela Holguín’i “muhalif cepheleri kışkırtmak ve kendisini hedef tahtasına koymakla” suçladı.

Tatar, “(Holguin’in) Muhalif gruplarla bir takım görüşmeler gerçekleştirmesi, görev tanımının dışında. Bu hiç hoş bir şey değil. Mustafa Akıncı’yı 2 defa ziyaret etmiş… Olacak iş mi bu? Diplomatik anlamda da kabul edilebilecek bir şey değil. Muhalif cepheleri kışkırtmak, beni yıpratmak için adımlar atıyor. Rahatsızlığımı gerekli yerlere ilettim. İşin ahlaki boyutu var, hukuki boyutu var… Senin yetkilendirmen, bir sürecin başlaması için ortak zemin var mı yok mu, buna bakmak. Ortak zeminin nasıl çıkacağı belli. Muhalif gruplarla birlikte hareket edip bizi hedef tahtası halinde göstermesinin hiçbir anlamı yoktur. Üçlü görüşmeden Tatar kaçtı gibi söylemlerle hedef tahtasına beni koydular” dedi.

Ersin Tatar, Holguin'in 3’lü görüşme teklifini reddetmesi üzerine kendisine yönelik gerçekleşen eleştirilere, şu sözlerle yanıt verdi: “Türkiye’ye yüklenmiyorlar, Tatar kaçtı diyorlar… Tatar yalnız değildir. Ben bu siyasetin her aşamasını Türkiye ile birlikte değerlendiriyorum.”

Tatar, “Ortaya koyduğumuz siyasi değişikliğe karşı alınan tavır hoş değil” diyerek Holguin’e KKTC’yi tanıyın şartı koşmadık, direkt ticaret, direkt uçuş ve direkt temas taleplerimizi ilettik, bu hakların verilmesi halinde süreci daha ileriye taşıyabileceğimizi söyledik” dedi. Holguin’in bunu olumlu bulduğunu belirten Tatar, yapıcı bir şekilde ve “işi nasıl daha ileriye götürebiliriz” düşüncesiyle hareket ettiklerini söyledi.

Tatar, 3 buçuk yıl önce ortaya konulan siyasetin çiğnenmesinin söz konusu olamayacağına işaret ederek, “Ben bile bile oraya gitmem. Egemen eşitliğimiz, eşit uluslararası statümüz teyit edilirse o zaman gideriz” dedi.

