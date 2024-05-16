Beş taraflı görüşmeyle ilgili öneriye ret iddiası

Cumhurbaşkanı Tatar ile Rum lider Hristodulidis’in, BM temsilcisi Holguin’in garantör güç olarak İngiltere’nin katılımı olmadan 4+1 formatındaki beş taraflı konferans önerisini reddettikleri iddia edildi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in temaslarını tamamlayarak adadan ayrıldığı ve önceki gün Yunanistan’da Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetridis’le görüştüğü belirtildi.

Rum gazeteleri, Holguin’in Kıbrıs sorunuyla ilgili temaslarıyla ilgili haberlere dün de geniş yer ayırırken, Alithia gazetesi “4+1 Görüşmeyle İlgili Öneriyi Reddettiler- Fikir Holguin’in Fidan’la Görüşmesinden Sonra Ortaya Çıktı” başlıklı haberinde, “elde ettiği bilgilere” dayandırdığı habere yer verdi.

Gazete “elde ettiği bilgilere” dayanarak, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Holguin’in son Kıbrıs ziyaretinde, Holguin’in (garantör güç olarak İngiltere’nin katılımı olmadan) 4+1 formatındaki beş taraflı konferans önerisini reddettiklerinin görüldüğünü öne sürdü.

Önerinin Holguin’in Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la yaptığı görüşmeden sonra ortaya çıktığının görüldüğünü yazan gazete, Fidan’ın bunun Türk-Yunan diyaloğu çerçevesine dahil olan bir mesele olduğu görüşünü ortaya koyduğunu, ancak bu tezin Rum kesimi tarafından kabul edilmediğini belirtti.

İngiltere’nin sürece katılımının Yunanistan ve Türkiye gibi garantör ülke sıfatıyla gerçekleştiğinden bugüne kadar hiçbir zaman dört taraflı bir görüşme yapılmadığını yazan gazete, Rum kesiminin ezelden beridir “dört taraflı bir oluşum çerçevesindeki bir görüşmenin müzakere masasına ana vatanları koyduğu ve Kıbrıs Cumhuriyeti’ni ortadan kaldırdığı görüşüne sahip olduğunu” belirtti.

Gazete Holguin’in “Sivil toplum sürecin ilerlemesini istiyor ve liderlerin bunu dinlemesi lazım. Uluslararası toplumdan destek var” şeklinde geçen pazartesi günü yaptığı açıklama göz önüne alındığında, 4+1 görüşmeyle ilgili önerinin İngiltere’yle de istişare edilerek yapılmış olması ihtimali bulunduğunu da belirtti.

Haberde “BM kaynaklarının” gazeteye “Holguin’in ortak zemin bulmakla ilgili misyonunun herhangi bir olumlu sonuç olmadan sonuna gelmesine rağmen, üçlü bir görüşmeyle ilgili iyimser değerlendirmelerde bulundukları” da ifade edildi.

Öte yandan gazete Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in geçen günkü görüşmelerinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “iki toplum liderinin BM Genel Sekreterinin kişisel temsilcisinin huzurunda görüşlerini tartışmaları için üçlü bir görüşme yapılmasına ihtiyaç olduğunu ilettiğini” yazdı.

Gazete Kıbrıs Rum Haber Ajansı KİPE’nin önceki gün yayımladığı bilgilere göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmesinin ardından bilgi almak için Yunanistan Başbakanı Miçotakis’le telefonda görüştüğünü de kaydetti.

Gazeteye göre “aynı bilgiler” Miçotakis’in Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak Erdoğan’a “iki toplum liderinin BM Genel Sekreterinin kişisel temsilcisinin huzurunda görüşlerini tartışmaları için üçlü bir görüşme yapılması ihtiyacını ve Türk tarafının buna yanıtının beklendiğini” iletti.

Politis gazetesi ise “Tatar’la İlgili Şaşkınlık, Hristodulidis’ten Beklenti” başlığıyla yer verdiği haberinde, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in iki tarafı masaya getirme konusundaki zorlukları açıkça kabul ettiğini ve iki lidere mesajlar göndermeye devam ettiğini yazdı.

Holguin’in Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın üçlü bir görüşme yapılmasını kabul etmemesiyle ilgili şaşkınlık ifade ettiğini yazan gazete, Holguin’in Hristodulidis’in ise çok daha net bir imaja sahip olduğunu ve “sürecin kilidini neyin açabileceğini bildiğini düşündüğünü” öne sürdü.

Önceki gün Yunanistan’da Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetridis’le bir araya gelen Holguin’in şu anda üçlü bir görüşme yapılması olan ana hedeflerinden birine ulaşamadığını yazan gazete, Holguin açısından böyle bir görüşmenin, tarafların Kıbrıs sorununun özüne müdahil olması için şartlar oluşması umuduyla momentumu canlı tutacağını savundu.

“Umutlar ve Sorumluluklar” ara başlıklı haberinde, Holguin’in düşüncelerinin tümünü önceki gün “Kathimerini” gazetesine yaptığı açıklamalarla ortaya koyduğunu yazan gazete, Holguin’in çabasının bazı temel unsurlarını da açıklığa kavuşturduğunu kaydetti.

Gazete bunları kısaca şöyle özetledi;

“1. Holguin liderlerin, vatandaşların seslerini ve arzularını dinlemelerini umudunu ifade ediyor.

2. Holguin toplum liderlerinin şu an bir ikilemle karşı karşıya olduğunu düşünüyor: Ya en kolay alternatif olan statükoyu (mevcut durum) sürdürecekler, ya da ada için istikrarlı bir ekonomik gelişme meydana gelmesi amacıyla sırasıyla güçlü fırsatlar meydana getirecek kısa ve uzun vadeli önlemler ileriye götürme kararı alacaklar.

3. Holguin Kathimerini gazetesine 'üçlü görüşmeyle ilgili önerisinin Sayın Tatar tarafından açıkça reddedilmesine şaşırdığını, çünkü amaçlarının diplomasiye bir şans tanımak olması gerektiğini' de söyledi.

4. Bununla birlikte ‘anlamlı bir şekilde’ Hristodulidis hükümetinin çok daha net bir imajı olduğu ve sürecin kilidini neyin açabildiğini bildiğinin de altını çizdi.”

