En çok yağış Esentepe bölgesine düştü

Meteoroloji Dairesi en çok yağışın Esentepe bölgesine düştüğünü belirtti.
Meteoroloji Dairesine göre, dün 08.00 ile bugün 08.00 arası metre kareye düşen yağış miktarları şöyle:
Esentepe 19, Tatlısu 8, Mallıdağ 7, Alsancak 4, Alevkaya 3; Beyarmudu, Çayönü, Kantara, Karaoğlanoğlu ve Boğaz 2 kilogram.
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