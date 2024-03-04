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En çok yağış Esentepe bölgesine düştü

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En çok yağış Esentepe bölgesine düştü
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Meteoroloji Dairesi en çok yağışın Esentepe bölgesine düştüğünü belirtti.
 
Meteoroloji Dairesine göre, dün 08.00 ile bugün 08.00 arası metre kareye düşen yağış miktarları şöyle:
Esentepe 19, Tatlısu 8, Mallıdağ 7, Alsancak 4, Alevkaya 3; Beyarmudu, Çayönü, Kantara, Karaoğlanoğlu ve Boğaz 2 kilogram.
 
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