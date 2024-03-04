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Hüseyin Kanatlı, şarkılarla anıldı

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Hüseyin Kanatlı, şarkılarla anıldı
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Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu, dün akşam 20.00’de Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu binasında düzenlediği 26’ncı yıl konserinde Hüseyin Kanatlı’yı andı.
Girne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Şef İhsan Gürel yönetiminde gerçekleşen ve Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu’nun 62’nci konseri olan etkinlikte, Hüseyin Kanatlı’nın en sevdiği makam olan hüzzam makamından şarkılara yer verildi.
 
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