En çok yağış Balıkesir’de kaydedildi

Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte en çok yağışın Balıkesir’de kaydedildiğini bildirdi.



Daireden verilen bilgiye göre, Balıkesir’de 28 kg/m², Ercan 20 kg/m², Lefkoşa 13 kg/m² ve diğer yörelerde 0.1 kg/m² ile 1 kg/m² arasında yağış kaydedildi.

