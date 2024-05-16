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En çok yağış Balıkesir’de kaydedildi

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En çok yağış Balıkesir’de kaydedildi
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Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte en çok yağışın Balıkesir’de kaydedildiğini bildirdi.

Daireden verilen bilgiye göre, Balıkesir’de 28 kg/m², Ercan 20 kg/m², Lefkoşa 13 kg/m² ve diğer yörelerde 0.1 kg/m² ile 1 kg/m² arasında yağış kaydedildi.
 
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