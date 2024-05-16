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19. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali devam ediyor

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Cumartesi akşamı "Gençlik Konseri" düzenlenecek

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19. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali devam ediyor
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19. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali kapsamında 18 Mayıs Cumartesi akşamı Genç Yetenekler Production Orkestrası & KPKD Ada Işığı Çocuk Korosu ile Gençlik Vokal Topluluğu Konser verecek.
Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği 'nden yapılan açıklamaya göre, festival kapsamında Bellapais Manastırı’nda yer alacak konser saat 20.00’ de başlayacak.
Gençlik Konserinin ilk bölümünde Ersin Kaşif yönetimindeki Genç Yetenekler Production Orkestrası Alto Havva Özdemirağ ve Soprano Simay Vechi’nin solistliğinde sahne alacak.
Konserin ikinci bölümünde ise Erkan Dağlı yönetimindeki Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği Ada Işığı Çocuk Korosu ile Ada Işığı Gençlik Vokal Topluluğu performans sergileyecek. Bu bölümün solisti ise Seren Coşaner olacak.
Geliri  Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ ne bağışlanacak konserin biletleri  Deniz Plazalar, Bellapais Manastırı Bilet Ofisi ile konser girişinden veya online olarak biletfest.com’dan temin edilebilir.
Turizm ve Kültür Bakanlığı, Deniz Plaza, Bellapais Gardens ve Kybele’nin katkılarıyla organize edilen festival 31 Mayıs' a kadar sürecek ve 12 farklı konsere ev sahipliği yapacak.
 
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