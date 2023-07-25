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KKTC’nin ilk Başbakanı Mustafa Çağatay’ın yaşamını anlatan kitap yayınlandı

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KKTC’nin ilk Başbakanı Mustafa Çağatay’ın yaşamını anlatan “Kıbrıs’tan Çağatay Geçti-Anılar, Tanıklıklar” adlı kitap yayınlandı

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KKTC’nin ilk Başbakanı Mustafa Çağatay’ın yaşamını anlatan kitap yayınlandı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) ilk Başbakanı Mustafa Çağatay’ın yaşamını anlatan “Kıbrıs’tan Çağatay Geçti-Anılar, Tanıklıklar” adlı kitap yayınlandı.
İbrahim Erkan Manavoğlu tarafından kaleme alınan kitapta, Çağatay’ın çocukluğu, gençliği, TMT yılları, siyasete girişi, 1976-1978 yıllarındaki bakanlık dönemi anlatılıyor.
Mustafa Çağatay’ın kritik 1978-1983 yıllarında 5 yıl süren başbakanlık döneminde yaşananlar da detaylı şekilde kitapta yer alıyor.
Çağatay’ın Denktaş ve Doktor Küçük ile ilişkilerinin yanı sıra, aktif siyasetin ardından avukatlık ofisine döndüğü yılları da aktaran kitapta, birçok bilgi, belge ve fotoğraf ilk kez yayımlanıyor.
Kitapta, Mustafa Çağatay’ın eşi Tuncay Çağatay, çocukları Ersan Çağatay, Çağın Çağatay Karataş, Erek Çağatay olmak üzere yakın ailesinin ve onunla çalışmış kişilerin, siyasetçilerin, gazetecilerin görüşlerine, tanıklıklarına da başvuruluyor, gazete arşivleri ve tutanaklardan da yararlanılıyor.
Edisyon Yayınevi tarafından basılan “Kıbrıs’tan Çağatay Geçti-Anılar, Tanıklıklar” kitabına   Işık Kitabevi, Rüstem Kitabevi, Deniz Kitabevi ve Khora Kitabevi’nden ulaşmak mümkün.
Kitabın geliri ise Girne’deki Mustafa Çağatay İlkokulu’na bağışlanacak.
1937 doğumlu olan Çağatay, 3 Nisan 1989'te Girne’de evi yakınlarında geçirdiği trafik kazasında 52 yaşındayken hayatını kaybetmişti.
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