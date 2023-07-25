YKP’den Hasan ve Hambou’nun mezarları başında etkinlik

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) ile birlikte Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk aktivistler, Güney Kıbrıs’taki Androlikou’da (Gündoğdu), Hasan ve Hambou’nun mezarları başında sembolik bir etkinlik gerçekleştirdi.

YKP’den yapılan açıklamaya göre etkinlikte, Hasan ve Hambou’nun mezarlarına çiçekler bırakıldı.

YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı burada yaptığı konuşmada, Kıbrıs’ta bir Müslüman ile bir Ortodoks’un yan yana olduğu tek mezarlığın burası olduğunu ifade ederek, “Bu adada barış kazanacak” dedi.

Mezarlıktaki etkinlikte ayrıca ünlü film yönetmeni Panikos Chrysanthou da yer aldı ve Hasan ve Hambou’nun yaşadıkları, hayat hikayelerine dair bilgiler verdi.

Etkinlikte POGO bölge temsilcisi de kısa bir konuşma yaptı.