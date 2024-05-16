KTBB Heyeti, OİCC 15. Genel Konferansı ve 33. Yönetim Kurulu toplantısına katıldı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) heyeti, İslam Başkentleri ve Şehirleri Teşkilatı’nın (OİCC) 15. Genel Konferansı ve 33. Yönetim Kurulu toplantısına katıldı.





57 İslam ülkesinden 187 üyesi bulunan, İslam Başkentleri ve Şehirleri Teşkilatı’nın 15. Genel Konferansı ve 33. Yönetim Kurulu toplantısı 13-15 Mayıs tarihlerinde Konya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

KTBB’den verilen bilgiye göre, OİCC 15. Genel Konferansı ve 33. Yönetim Kurulu toplantısına, K. T. Belediyeler Birliği Genel Yönetim ve Yürütme Kurulu üyesi, Tatlısu Belediye Başkanı Ahmet Hayri Orçan, K. T. Belediyeler Birliği Müdürü Muammer Güneş, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) meclis üyeleri Görkem Önem ile Salih Çeliker katıldı.

K. T. Belediyeler Birliği Heyeti, İslam ülkelerinden temsilcilerle bir araya geldi.

-Altay





Yönetim Kurulu toplantısında İslam ülkelerinden gelen temsilcilere seslenen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın, sahip olduğu değerleriyle kapılarını uluslararası arenaya açmış küresel bir şehir olduğunu belirtti.





Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği, Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı’nın başkanlıklarını yürüttüğünü anımsatan Altay, tüm dünyada şehirlerin güçlü sesinin yanında, mazlumların sesini de duyurabilmek için gayret gösterdiğini ifade etti.

Altay, OICC Yönetim Kurulu’nun en büyük amacının başta Gazze olmak üzere mazlumların sesini duyurmak için çalışmak olduğu görüşünü de dile getirerek savaşın bir an önce son bulmasını diledi.

Birlik ve beraberliğin İslam dünyasının en güçlü harcı olduğuna işaret eden Altay, “ortak projelerle, iş birlikleriyle, kardeşlik köprüleri kurmalıyız” dedi.

-Kadı

OICC Genel Sekreteri Ömer bin Abdullah El-Kadı da, konferansın Konya’da düzenlenmesinden büyük mutluluk duyduklarını belirterek, Başkan Altay’a teşekkür etti.

İslam Başkentleri ve Şehirleri Teşkilatı’nın çok önemli bir misyonu olduğunu dile getiren Kadı, İslam başkentleri ve şehirleri arasındaki iş birliğinin artarak devam etmesini temenni etti.

Açılış konuşmalarının ardından Yönetim Kurulu oturumuna geçildi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yönetim Kurulu tarafından, oy birliğiyle OICC Yönetim Kurulu toplantısı başkanlığına atandı.

Toplantı Başkanı olarak üyelere hitap ederek teşekkür eden Altay, İslam şehirlerinin geçmişten gelen büyük bir mirasa sahip olduğunu ve bu mirası modern dünyanın ihtiyaçlarıyla harmanlayarak geleceğe taşıyacağını dile getirdi.

Gündem konularının müzakere edildiği Yönetim Kurulu toplantısında, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın başkanlığını yürüttüğü Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği'nin OICC'ye üye olması kabul edildi.

-Orçan: “KKTC gözlemci değil, daimi ülkeler sınıfına katılım sağlamalı”



Yönetim Kurulu Genel Oturumları, Teknik, Mali ve İdari Komite Toplantısı, Taslak Komitesi Toplantısı ve Bilim Kurulu Toplantıları’nın gerçekleştirildiği 15. OICC Genel Konferansı kapsamında bir sempozyum sırasında söz alan Tatlısu Belediye Başkanı Ahmet Hayri Orçan, İslam ülkelerine seslenerek, KKTC’nin artık gözlemci olarak değil, daimi ülkeler sınıfına katılım sağlanması gerektiğini vurguladı.



Orçan ayrıca, kardeş ilişkilerin önemine dikkat çekerek, gelişen belediyecilikle ilgili tecrübelerini paylaştı.

Yönetim Kurulu Genel oturumları, Teknik, Mali ve İdari Komite toplantısı, Taslak Komitesi toplantısı ve Bilim Kurulu toplantılarının tamamlanması ardından katılımcılarla toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi, karşılıklı plaket ve hediye takdimi yapıldı.



Öte yandan, Tatlısu Belediye Başkanı Ahmet Hayri Orçan ayrıca, kardeş belediye Konya Karatay Belediyesi’ni de ziyaret ederek, Başkan Hasan Kılca ile bir araya geldi. Konya’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Orçan, görüşme sonunda Kılca’ya hediye takdiminde bulundu.

