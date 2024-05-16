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Anastasiadis ve Bakanları soruşturulacak

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Bağımsız Yolsuzluklarla Mücadele Otoritesi’nin altın pasaport konusunda eski Rum lider Anastasiadis, Anastasiadis'in avukatlık bürosuyla bağlantılı kabine üyeleri ve aile üyeleri hakkında soruşturma yapacağı kaydedildi

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Anastasiadis ve Bakanları soruşturulacak
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Rum yönetiminin yatırım karşılığı vatandaşlık uygulaması çerçevesinde verilen ve kamuoyunda “altın pasaport” olarak bilinen vatandaşlık konusu Rum Bağımsız Yolsuzluklarla Mücadele Otoritesi önüne geliyor.
Politis’in “Anastasiadis ve Bakanları ‘Altın’ Pasaportlar Konusunda Soruşturulacak” başlığıyla manşete çektiği haberinde, AKEL Milletvekili Hristos Hristofidis’in Aralık 2022’de sunduğu şikayet üzerine Bağımsız Yolsuzluklarla Mücadele Otoritesi’nin eski Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Anastasiadis'in avukatlık bürosuyla bağlantılı kabine üyeleri ve aile üyeleri hakkında soruşturma yapacağı kaydedildi.
Habere göre, Hristofidis’in şikayetinde, Anastasiadis ve avukatlık bürosuyla bağlantılı, bugün başsavcı yardımcısı görevinde olan eski Savunma Bakanı Savvas Angelidis de dahil 3 bakanı 346 “altın pasaport” verilmesiyle ilişkilendiriliyor. 
Rum Bağımsız Yolsuzluklarla Mücadele Otoritesi, Anastasiadis ve 3 bakanı aleyhindeki şikayetinin, konusu aynı olduğu gerekçesiyle, Sayıştay Başkanı Odisseas Mihailidis’in sunduğu 6 şikayet dosyasıyla (üçü Angelidis hakkında) birlikte yürütüleceğini bildirdi.
Haberde, “Altın pasaport” araştırmasını yürüten kadroda, Anastasiadis’in Bakanlar Kurulu’nda olan ve binlerce altın pasaport verilmesine “evet” diyen ve bugün Rum Hukuk Dairesi’nin iki üst düzeyli yetkilisinin de bulunacağına işaret edildi. Hristofidis, Başsavcı ve Başsavcı Yardımcısının, Makarios Druşotis’in kaleme aldığı “Mafya Devlet” kitabıyla ilgili araştırma yürüten Rum Bağımsız Yolsuzluklarla Mücadele Otoritesi'nin altın pasaport skandalıyla ilgili soruşturmada tarafsız olacağına inanmıyor.  
Rum Bağımsız Yolsuzluklarla Mücadele Otoritesi'nin altın pasaport soruşturmasında yabancı araştırmacı atayacağını; yabancı araştırmacı grubuna Sayıştay Başkanının Başsavcı Yardımcısı aleyhine sunduğu 6 dosyadan üçünü araştıran 2 İngiliz avukatı da dahil etmesinin kuvvetle muhtemel olduğuna işaret edildi.
 
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