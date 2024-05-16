Slovakya Başbakanına silahlı saldırı

Slovakya Başbakanı Robert Fico, hükümet toplantısı çıkışında silahlı saldırıya uğradı. Başbakan Fico'nun hayati tehlikesi olduğu bildirildi

Slovakya Başbakanı Robert Fico, bir hükümet toplantısının ardından silahlı saldırıya uğradı. Açılan ateş sonucu karnından vurulan Fico, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Saldırgan ise polis tarafından gözaltına alındı.TA3 yayın kuruluşu, dört el ateş açıldığını bildirdi.Slovak yetkililer ise Başbakan Fico'nun göğsünün 3 farklı yerinden vurulduğunu ve saldırganın en az 5 el ateş ettiğini belirtti.Hükümet ofisinden yapılan açıklamada, başbakanın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.Fico'nun Handlova hastanesindeki tedavisinin ardından daha üst düzey bir tesise nakledildiği belirtildi. Slovakya hükümeti yaptığı açıklamada, Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun hayati tehlikesinin bulunduğunu belirterek, helikopterle Banska Bystrica Hastanesi'ne nakledildiğini sözlerine ekledi.Slovakya medyası Fico'nun saldırıya uğradığı anlara dair bir fotoğraf yayınladı. Söz konusu fotoğrafta Fico'nun korumaları tarafından ayakta tutulmaya çalıştığı görüldü.Slovakya Başkanı Zuzana Caputova ise saldırıyla ilgili "Şok oldum, parlamento oturumları süresiz olarak ertelendi. Mitingler de iptal edildi. Başbakan Fico'ya yönelik saldırıyı kınıyor ve iyi olacağına inanıyoruz" ifadesini kullandı. Caputova, daha önce Fico için "demokrasinin sınırlarını test ediyor" ifadelerini kullanmış ve Rusya'nın Ukrayna işgaline karşı duruşu nedeniyle de eleştirdi. Fico ise Eylül 2023'de başbakanlık görevine gelmişti.