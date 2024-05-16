banner913
banner932
Mağusa, DAÜ Bahar Festivali'yle renklendi
Mağusa, DAÜ Bahar Festivali'yle renklendi
15 0
KTBB Heyeti, OİCC 15. Genel Konferansı ve 33. Yönetim Kurulu toplantısına katıldı
KTBB Heyeti, OİCC 15. Genel Konferansı ve 33. Yönetim Kurulu toplantısına katıldı
14 0
 
En çok yağış Balıkesir’de kaydedildi
En çok yağış Balıkesir’de kaydedildi
20 0
Slovakya Başbakanına silahlı saldırı
Slovakya Başbakanına silahlı saldırı
22 0
Annesinin banka hesabını soydu
Annesinin banka hesabını soydu
86 0
20. Kıbrıs Tiyatro Festivali 17 Mayıs Cuma akşamı başlıyor
20. Kıbrıs Tiyatro Festivali 17 Mayıs Cuma akşamı başlıyor
21 0
Gençlik Meşalesi yakıldı
Gençlik Meşalesi yakıldı
14 0
banner1032

Lefkoşa’da yarın “Onur Yürüyüşü” var

banner1020

banner974
Lefkoşa’da yarın “Onur Yürüyüşü” var
banner971
LGBTİ+ haklarının savunulması ve toplumsal farkındalığın artırılması için yarın Lefkoşa’da “Adaletin Rengi Ne?’’ sloganıyla “Onur Yürüyüşü” düzenleniyor.
 
17 Mayıs Organizasyon Komitesi’nin açıklamasına göre, yürüyüş yarın saat 18.00'de Dereboyu Suitex önünden başlayacak. Katılımcılar, Cumhuriyet Meclisi’nin önünden geçerek, Girne Kapısı’na, oradan da Lefkeliler Hanı’na ulaşacak. 17 Mayıs Onur Yürüyüşü Lefkeliler Hanı’nda tamamlanacak.
 
 “Hepimiz, eşitlik ve adalet için bir araya geliyor, LGBTİ+ haklarının temel insan hakları olduğunu vurguluyoruz” denilen açıklamada, yürüyüşe katılım çağrısı da yapıldı.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.