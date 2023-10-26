Haftanın hakemleri açıklandı

Aksa Futbol Liglerinde 6. Hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler açıklandı

Aksa Futbol Liglerinde 6. Hafta heyecanı Cumartesi günü oynanacak maçlarla başlayacak.

Bu hafta maçlar saatlerin geriye alınacak olması nedeniyle saat 14.00’te başlayacak.

Merkez Hakem Komitesi Aksa Liglerinin 6. Haftasında maçları yönetecek hakemleri açıkladı.

İşte 6. Hafta programı ve maçları yönetecek hakemler:



SÜPER LİG 6.HAFTA

28 Ekim 2023, Cumartesi

14.00 Lefke 16 Ağustos Stadı Lefke – Göçmenköy (Ali Özer)

14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Türk Ocağı – Mesarya (Şakir Azizoğlu)

14.00 Cihangir Stadı Cihangir – Pera L.G.Birliği (Hüseyin Özkan)

14.00 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı Yeniboğaziçi – Doğan T.Birliği (Osman Özpaşa)

29 Ekim 2023, Pazar

14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı China B.G.Gücü – Mağusa T.Gücü (Zekai Töre)

14.00 Karşıyaka Şengül Törehan Stadı M.Karşıyaka – Yenicami (Fehim Dayı)

14.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı Y.Dumlupınar – A.Yeşilova (Ferhat Tuna)

30 Ekim 2023, Pazartesi

19.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Çetinkaya – K.Kaymaklı (Kerem Eran)



BİRİNCİ LİG 6.HAFTA

28 Ekim 2023, Cumartesi

14.00 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı Düzkaya – Mormenekşe (Mehmet Sezener)

14.00 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı M.Değirmenlik – Girne H.Evi (Hüseyin Eyyüpler)

14.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı Ünimar Maraş – Esentepe (Emre Öztaşlı)

14.00 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı Hamitköy – D.C.Çanakkale (Evren Karademir)

29 Ekim 2023, Pazar

14.00 Geçitkale Stadı Geçitkale – Yalova (Hakan Ünal)

14.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Baf Ü.Yurdu – Gönyeli (Turgay Misk)

14.00 Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı Ozanköy – Lapta (İsmail Ercan)

14.00 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı M.H.Yılmazköy – Binatlı (Tufan Çerçioğlu)

