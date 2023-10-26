Lefke A2 Buğra Mercan’a emanet

Lefke’de Erşat Topal hocanın A2 futbol takımındaki görevinden ayrılmasından sonra teknik direktör arayışını sürdüren Lefke yönetimi bu akşam genç ve başarılı teknik adam Buğra Mercan’la anlaştı.
Dün takımla ilk antrenmanına çıkan Buğra Mercan hafta sonu oynanacak Göçmenköy - maçında takımın başında olacak.
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