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Finalin ilk bileti Leventspor'un

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U17 Kadınlar Ligi'nde dün akşam yarı final ikinci maçında UKÜ'yü 88-51 mağlup eden Leventspor seriyi 2-0 yaparak finale yükseldi

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Finalin ilk bileti Leventspor'un
KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen U17 Kadınlar Ligi'nde play-off mücadeleleri sürüyor. Dün akşam yarı final ikinci maçında UKÜ'yü 88-51 mağlup eden Leventspor seriyi 2-0 yaparak finale yükseldi. Levent Koleji Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk üç periyodunu üstün geçen Leventspor, turu atlayarak finaldeki rakibini beklemeye başladı.
SIRADA ALSANCAK-AKDENİZ MAÇI VAR
Yarı finalin bir diğer eşleşmesinde Alsancak ile Akdeniz Spor Birliği karşılaşıyor. Bu akşam Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Alsancak'ın seride 1-0 üstünlüğü bulunuyor.
 
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