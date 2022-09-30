Finalin ilk bileti Leventspor'un

U17 Kadınlar Ligi'nde dün akşam yarı final ikinci maçında UKÜ'yü 88-51 mağlup eden Leventspor seriyi 2-0 yaparak finale yükseldi

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen U17 Kadınlar Ligi'nde play-off mücadeleleri sürüyor. Dün akşam yarı final ikinci maçında UKÜ'yü 88-51 mağlup eden Leventspor seriyi 2-0 yaparak finale yükseldi. Levent Koleji Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk üç periyodunu üstün geçen Leventspor, turu atlayarak finaldeki rakibini beklemeye başladı.

SIRADA ALSANCAK-AKDENİZ MAÇI VAR

Yarı finalin bir diğer eşleşmesinde Alsancak ile Akdeniz Spor Birliği karşılaşıyor. Bu akşam Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Alsancak'ın seride 1-0 üstünlüğü bulunuyor.

