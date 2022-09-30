Haftanın açılış maçının hakemi Emre Öztaşlı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig ve AKSA A2 Ligleri'nde 2. haftanın programı ve maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu.

Aksa Süper Lig’de ikinci haftanın açılış maçı olan bugün oynanacak Doğan Türk Birliği – Yonpaş Dumlupınar maçını Emre Öztaşlı yönetecek. Kapanış maçı olan Pazartesi günü oynanacak zorlu Mağusa Türk Gücü – Miracle değirmenlik maçının orta hakemliğini ise Kerem Eran yapacak.



AKSA SÜPER LİG

30 Eylül 2022, Cuma

19.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Doğan T.Birliği-Yonpaş Dumlupınar (Emre Öztaşlı)

1 Ekim 2022, Cumartesi

16.30 Gönyeli Stadı’nda Gönyeli-Türk Ocağı (Ali Özer)

16.30 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda China B.G.Gücü-Merit A.Yeşilova (Serkan Şimşek)

16.30 Lefke 16 Ağustos Stadı’nda Lefke-Göçmenköy (Hüseyin Eyyüpler)

2 Ekim 2022, Pazar

16.30 Şht.Hüseyin Ruso Stadı’nda K.Kaymaklı-Yenicami (Turgay Misk)

16.30 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Çetinkaya-Hamitköy (Mehmet Sezener)

16.30 Cihangir Stadı’nda Cihangir-Mesarya (Fehim Dayı)

3 Ekim 2022, Pazartesi

19.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Mağusa T.Gücü-Miracle Değirmenlik (Kerem Eran)



AKSA 1.LİG

1 Ekim 2022, Cumartesi

16.30 İncirli Hüseyin Altıncıoğlu Stadı’nda İncirli-M. Hacıali Yılmazköy (Tufan Çerçioğlu)

16.30 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda Lapta-Yenierenköy (Hüseyin Özkan)

16.30 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı’nda Yeniboğaziçi-Binatlı (Ferhat Tuna)

16.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Düzkaya-Pera Gençler Birliği (Zekai Töre)

2 Ekim 2022, Pazar

16.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Girne Halk Evi-Mormenekşe ()Mustafa Öztugay

16.30 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Baf Ülkü Yurdu-Esentepe (Utku Hamamcıoğlu)

16.30 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı’nda Yalova-Miracle Karşıyaka (Osman Özpaşa)

16.30 Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nda Maraş-Dörtyol (Hakan Ünal)

