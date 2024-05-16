SOSYAL MEDYANIN SESİ

Ankara da yoğun bir diploması trafiği vardı. Basın toplantılarını izledim.

Avrupalı yetkililerin, Filistin'e bakış açıları :

Hamas terör örgütü, saldırdı, sivilleri öldürdü, rehin aldı, işkence yaptı, vs,

İsrail de kendini korumak için Gazze yi vurdu, bu arada bazı sivillerde, öldü.

Buna, Gerekli cevabı Türk yetkililer verdi.

Filistin sorunu, son Hamas saldırısı ile başlamadı.

1947 beri var olan bir sorun.

Filistin, hep İsrail saldırısı sonucu, insanlarını, topraklarını, yaşam haklarını kaybetti.

İsrail saldırılarında, bütün anlaşmaları yok sayarak, sivilere , hastahanelere, yaşlı evllerine saldırdı.

Ölü sayısı 40000 sivil, yarısı çocuk, kadın .hasta, yaşlı.

Fosfor bombası kullanıldı.

Yabancı sağlık görevlileri, gazeteciler öldürüldü. Gazze yerle bir edildi.

Şu an canlı kalanlar, aç susuz, canlarını kurtarmak için, bir Güneye, bir Doğu ya bilinçizce koşuyorlar. İsrail kâgıt atar, kaçın vuracağım ,der. Kactıkları yerleri vurur.

Ateş kesi kabul etmez, Arkasında ABD ve AB’yi buldukça devam edecek...

BİZİM ULAŞMAK İSTEDİĞİMİZ MUASSIR MEDENİYET SEVİYESİ,

Bu mudur?

KALSIN, BEN ULAŞMAK İSTEMEM!!!

(Yücel Dolmacı)





Arabamın yıllık seyrüsefer harcı 1,431 TL…

Seyrüseferi çıkartmadığım için polisin bana kestiği ceza 2,758 TL, yani iki katı…

Olsun, Supreme Liderimizin Gambiya’daki kahve parasını ben ödemiş olayım, nolaak…!!!

(Mahmut Anayasa)



Şunu fark ettim.

“İki ayrı devlet" derken Tahsin bey, Kıbrıs Cumhuriyeti'ni de anlatmıyor.

Hem "KKTC" tanınmadan tanınacak Tahsin bey'e göre... Hem de "Kıbrıs Cumhuriyeti" ortadan kalkacak. Bir yeni devlet de güneyde kurulacak (!)

Böylece tanınmamış devlet tanınmadan tanınacak, tanınan devlet de ortadan kalkacak ve yeni bir devlet doğacak ve bu ikisi komşu olacak.

Deli saçması!

(Cenk Mutluyakalı)





Söylü yorum.

Su 9.80 olmuş.

Anladınız ya.

Anlayanlar anlamayanlara bir zahmet anlatsın. 2.30 dan 7.30, 7.30dan 9.80.

(Hüseyin Cumaoğlu)





BEKLENTİ: Türkiye'deki tasarruf atağının KKTC'ye nasıl bir ilham vereceği merakla bekleniyor... Yoksa böyle şeyler ilham kapasitemizin dışında mı kalır?

(Ahmet Tolgay)





TC'nin ilk parası 2,5 Lira...Üzerindeki yazı..Üretimin önemini vurgulayan Atamızın en güzel mesajı

"SABAN KILIÇTAN ÜSTÜNDÜR."

Günümüzde üretimi yok edenler utanmalı.

Ve yeni çıkarılan 20 liranın üzerinde Atatürk yok!!

(Emine Sütçü)

