Mesajınız var

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Mağusa, DAÜ Bahar Festivali'yle renklendi
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20. Kıbrıs Tiyatro Festivali 17 Mayıs Cuma akşamı başlıyor
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Gençlik Meşalesi yakıldı
Gençlik Meşalesi yakıldı
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Sn. Ünal Üstel, bir yandan hükümet işeriyle uğraşırken, diğer yandan kurultay için hazırlıklara başlamışsınız. Kabinenizdeki partili bakanlarınız desteklerini açıklamaya devam ediyormuş. Anlaşılan yine seçime gitmeden başka olacaksınız…
 
Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs özel Temsilcisi Angela Holguin’in adaya yaptığı ziyaretlerde bir ilerleme kaydedememesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Deneyimli bir parlamenter olarak sürecin canlanmasını bekliyor musunuz?
 
Sn. Dursun Oğuz, Başbakan Üstel  ile 2027 yılındaki seçimlere kadar devam edeceğinizi söylemişsiniz. Bizce biraz erken konuştunuz. Zira 2027 yılına daha 3 yıl var. Ülkemizde ise genelde en geç her 3 yıla bir seçim oluyor…
 
Sn. Olgun Amcaoğlu, DAÜ’de katıldığınız panelde yaptığınız konuşmada asgari ücretin son yıllarda yapılan artışlarla 904 Dolara yükseldiğini söylediniz. Ancak alım gücü de ayni oranda yükselmiyor, bunu sizde biliyorsunuz…
 
Sn. Hasan Sadıkoğlu, yıllardır yapılamayan İskele Festivali için personel ve bölge sivil toplum örgütleri kolları sıvamış ve hazırlıklara başlamış. Anlaşılan eski günlerini artmayacak bir festival yaşanacak…
 
Sn. Fehmi Oktay, Mayıs ayı ile birlikte başlayan yağmurlar neredeyse kış aylarından daha fazla yağmur bırakmış gibi. Bu yağmurlar sürecek mi dersiniz? Zira mevsimler kaymışa benziyor…
 
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