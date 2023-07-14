Mesajınız var

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Sn. Hasan Taçoy, yeni asgari ücret, işçi tarafının itirazına karşın belirlendi. Herhalde devlet kanadını da daha fazla artış zora sokacağı için bu rakamda anlaşıldı. Ama işveren içinde işçi içinde zor bir süreç olacak gibi.
 
 
Sn. Erhan Arıklı, yeni havalimanının terminal binasına gitmeden konulan reklam panolarıyla ilgili bakanlığınızdan mı yoksa T&T şirketinden mi izin alındı?
 
 
Sn. Fikri Ataoğlu, Ankara’daki temaslarınızda ülke turizmi için önemli gelişmelere vesile olacak bağlantılar kurmuşsunuz. İnşallah gelecek yıllarda istenilen turist akışı sağlanır.
 
 
Sn. Kasım Kuni, Polis Genel Müdürlüğü olarak Dipkarpaz ve Vadili’de iki itfaiye şubesi oluşturulması çok yerinde bir çalışma oldu. Zira ülkede yaz aylarında çıkacak bir yangına en kısa sürede müdahale çok önemli.
 
 
Sn. Gülşah Sanver Manavoğlu, uzun zamandan sonra sizi de ekranlarda görmek güzel. Acaba aktif siyasete yeniden geri dönecek misiniz?
 
 
Sn. Ahmet Latif, Mesarya Belediyesi olarak çalışanlarınızın özlük hakları ve maaş konularında onları mağdur etmemek adına örgütlü oldukları Büro – İş sendikasıyla toplu iş sözleşmesi yapmanız çok yerinde. Sizin gibi çalışanın yanında olan başkanlara ihtiyaç var.
 
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