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Süratli ve dikkatsiz sürüşün sonu bahçe duvarı oldu

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Süratli ve dikkatsiz sürüşün sonu bahçe duvarı oldu
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Çatalköy'de Beşparmaklar Caddesi üzerinde saat 5.45'te direksiyon hakimiyetini kaybeden Olakunle Idrıs Oladimeji (E-27) bir evin bahçe duvarına çarptı. Araçta sıkışan ve itfaiye ile sağlık ekipleri tarafından çıkarılan Oladimeji’nin kaldırıldığı hastanede sol ayağında kırık teşhisi konuldu.
 

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, kaza, Oladimeji’nin yönetimindeki SC 081 plakalı aracı ile süratli ve tehlikeli bir şekilde doğu istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak bir evin bahçe duvarına çarpmasıyla gerçekleşti.

Oladimeji’nin kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde gözetim altına alındığı ve soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

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