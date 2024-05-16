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Annesinin banka hesabını soydu

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Lefkoşa'da Hasan Molla, sahtekarlık yaparak annesinin banka hesabına girip, kendi hesabına 48 bin 800 sterlin aktardı

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Annesinin banka hesabını soydu
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Sahtekarlıkla temin ettiği cep telefonu numarasıyla annesinin banka hesaplarına girerek, internet üzerinden kendi hesabına 48 bin 800 Sterlin aktaran 65 yaşındaki Hasan Molla dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.
Mali Şube’de görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı. 
Polis memuru, zanlının “sahte banka ödeme emri düzenleme, sahte davranışla para temini, sirkat, sahte belge düzenleme, sahte belgeyi tedavüle sürme, suç gelirlerini aklama” suçlarından tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldığını söyledi. Polis, zanlının 2023 yılı şubat ayında Lefkoşa’da bir GSM operatörüne giderek, annesi adına cep telefonu hattı talep ettiğini ve annesi adına hazırlanan telefon kaydı sözleşmesine kendi imzasını atarak, sahtelediğini ifade etti.
Polis, zanlının bu yolla temin ettiği cep telefonu hattıyla mobil bankacılık işlemi yaptığını, annesini bilgilerini ve onun adına aldığı cep telefon numarasını sisteme girerek, mobil bankacılık şifresi aldığını kaydetti.
Polis, zanlının aldığı şifreyle annesinin hesabına girerek, kendi hesabına 48 bin 800 sterlin aktararak, sirkat ettiğini açıkladı. Polis, şikayetin yeni yapıldığını, zanlının 14 Mayıs 2024 tarihinde tutuklandığını belirtti.
Polis memuru, zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini, aldığı paranın 25 bin Sterlinlik kısmını annesini hesabına geri yatırdığını açıkladı. Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, uygun bir teminat talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 100 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber iki kefilin 1 milyon bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.
 
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